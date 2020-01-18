İzmir'de Efes Deve Güreşleri öncesi en süslü deve seçildi - Son Dakika

İzmir'in Selçuk ilçesinde 38. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali öncesi, organizasyona katılan hayvanlar arasından en süslü deve seçildi.

Yarın Pamucak Deve Güreşi Alanı'nda düzenlenecek yarışlara katılan 15 deve, rengarenk süsleriyle İstasyon Meydanı'nda kortej yürüyüşü yaptı. Jürinin değerlendirmesi sonucu, Bodrum'dan getirilen Sürmelim isimli deve, bu yılın en süslü devesi seçildi.

Etkinliği yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi takip etti.