İZMİR'DE 'EGE BÖLGESİ KARİYER FUARI' BAŞLADI - Son Dakika

İZMİR'de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde, Ege Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF'22)' açıldı. Fuarda konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Bu fuara katılan, destek veren herkesi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak gençleri daha iyi bir geleceğe ulaştırabilmek için şeffaf, liyakat esaslı, teknolojiye dayalı araçlar ve yöntemler geliştirerek hizmete sunuyoruz dedi.

Fuarın açılışına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, paydaş üniversitelerin rektörleri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileri, akademisyenler, mezunlar ile öğrenciler katıldı. Törende Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü'nce zeybek gösterisi ve Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin hazırladığı tanıtım filminin gösterimi yapıldı.

SALİM ATAY AVRUPA VE ASYA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, EGEKAF'ın Asya ve Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak 11 bölgede, bölgesel kariyer fuarları yapıyoruz. Fırsat eşitliği sunmak ve ülkemizin her bir köşesinde okuyan gençlerimizin fırsatlardan eşit yararlanabilmesi için bu fuarları düzenliyoruz. EGEKAF, 9'uncu etkinliğimiz. EGEKAF sadece Türkiye'nin ve Avrupa'nın değil; Asya'nın da görmüş olduğu en büyük kariyer fuarıdır. Bu fuara katılan, destek veren herkesi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak gençleri daha iyi bir geleceğe ulaştırabilmek için şeffaf, liyakat esaslı, teknolojiye dayalı araçlar ve yöntemler geliştirerek hizmete sunuyoruz dedi.

'GENÇLER ARAÇLARI ETKİLİ KULLANMALI'

'Yetenek Kapısı Sistemi'nde 8 binin üzerinde şirket ve 600'ün üzerinde açık iş ilanı bulunduğunu hatırlatan Atay, Üniversitelere geldiğiniz zaman, sizleri kariyer merkezleri karşılıyor. Öğrenciler birinci sınıftan itibaren kariyer planlama dersleri almaya başlıyor. Yetenek Kapısı Sistemi, dünyada en yaygın ve etkin olarak kullanılan üç kariyer aracından birisi. Yetenek Kapısı'nda 8 binin üzerinde şirket ve şu anda 600'ün üzerinde de açık iş ilanı bulunuyor. Senenin 365 günü yaralanabileceğiniz bir platform. Ulusal Staj Programı ile yazın bir ay, bir kamu kurumunda ya da özel sektörde staj imkanı sağlıyoruz. Şu anda bu sistemde 180 bin başvuru sayısına ulaştık. Sistemimiz sadece çok başarılı öğrencilere değil; herkese fırsat eşitliği sunan bir platform. Bu araçların tümü sizlerin gelecek için daha az kaygı yaşaması ve kendinize istediğiniz gibi bir gelecek hazırlamanız için hizmete sunuldu. Mezun olduktan sonra da Kariyer Kapısı sistemimizde, kamu adına tüm iş ilanlarına ulaşabiliyorsunuz. Bir gencin kendini gerçekleştirmesi adına ne gerekiyorsa; devlet olarak bunları yapıyoruz. Gençler olarak sizler de bu araçları etkili kullanmalısınız diye konuştu.

VALİ KÖŞGER 21'İNCİ ASIR TÜRKİYE'NİN ASRI OLACAK

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de açılışta yaptığı konuşmada, Bizim, ülkemizin yegane zenginliği hem kendisinden doğudaki ülkelere hem kendisinden batıdaki ülkelere göre mukayeseli üstünlüğü iyi yetişmiş genç insan kaynağıdır. İşte bu gençlik, ülkemizin 21'inci yüzyıla damgasını vurmasını sağlayacak. 21'inci asrı Türkiye'nin ve Türklerin asrı yapacak olan gençlerimizi özel sektörümüzle birlikte aynı çatı altında buluşturuyoruz. Ortaya çıkacak sinerji ile inşallah 21'inci asır, Türklerin asrı olacak. Bunu iyi yetişmiş genç nüfusumuzla ve dinamik özel sektörümüzle gerçekleştireceğiz dedi.

REKTÖR BUDAK GURUR DUYUYORUZ

Ev sahibi olarak konuşma yapan Ege Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ise Bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu fuarlar, günümüz iş dünyasının zorlu rekabet koşullarında gençlerimize; staj imkanı sağlama, potansiyellerini açığa çıkarma, yeteneklerinin farkına varma ve iş dünyasını yakından tanıma fırsatı sağlıyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, kariyer yolculuğunda daha sağlam adımlarla yürümelerine ortam sağlayacak bu fuarı, üniversitemize yakışır bir biçimde gerçekleştirmek için Ege Üniversitesi Senatosu, tüm akademik ve idari birimlerimizle yoğun bir biçimde çalıştık dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Ege Bölgesi üniversitelerinde 2020-2021 döneminde ödül alan öğrencilere madalyaları verildi ve fuara katkı sağlayan firmalara plaket sunuldu.