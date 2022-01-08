İzmir'de eğik 10 binadan 6'sı yıkıldı - Son Dakika

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bulunan ve dolgu zemine inşa edildiği için zamanla eğilerek, birbirinin üzerine yatan 10 binadan 6'sının yıkım çalışması tamamlandı. Halk arasında 'İzmir'in Pisa Kuleleri' olarak da bilinen ve 37 yıldır eğik duran binaların yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni inşaatların yükselmesi bekleniyor.

Karşıyaka ilçesi Bostanlı semti Cemal Gürsel Caddesi'ndeki dolgu zemine inşa edildiği için zaman içinde eğilen ve 37 yıl boyunca birbirinin üzerine yatan apartmanların yıkım çalışmaları devam ediyor. Onlarca dairenin ve çeşitli dükkanların da bulunduğu Bostanlı'nın en merkezi yerindeki 10 apartmanın yıkımı, 'Kentsel Dönüşüm Kanunu' kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İl Müdürlüğü denetiminde Karşıyaka Belediyesi'nce kontrollü gerçekleştiriliyor. 'İzmir'in Pisa Kuleleri' olarak da bilinen ve 2010 yılında yıkım çalışmalarına başlanılan binaların 6'sının yıkımı tamamlandı.