İzmir'de eğitim personeli, nefes alma ve fiziki egzersiz hareketleri yaptı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın 'Sağlık için hareket et' projesi kapsamında, hareketli ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için harekete geçen İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı 550 kişi, nefes alma ve egzersiz hareketleri yaptı.

İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi başta olmak üzere, milli eğitim müdür yardımcıları ve İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarıyla birlikte yaklaşık 550 personel katıldı. Beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde doğru nefes alma ve fiziki egzersiz hareketlerinin yapıldığı etkinlikte el broşürü ve 'her gün 10 bin adım' logolu bardak altlığı dağıtıldı.

'ÇOCUKLAR SOKAKTA OYNAMALI'