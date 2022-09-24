İzmir'de "Öğretmenlik Meslek Kanunu İptal Edilsin" Eylemi

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ-Kamera: KERİM UĞUR

İzmir'de Eğitim Sen üyesi öğretmenler Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun (ÖMK) geri çekilmesi için eylem yaptı. ÖMK ile getirilen kariyer basamakları sistemini protesto eden öğretmenler, "Öğretmenleri kariyer basamaklarına göre bölmek, farklı ücret politikaları üzerinden ayrıştırmak mesleki dayanışmayı bozacaktır. Siyasi iktidardan talebimiz öncelikle kariyer basamakları sınavının yapılmaması ve ÖMK'nın iptal edilmesidir" açıklamasını yaptı.

İzmir Konak Meydanı'nda bugün toplanan öğretmenler, "Kariyer değil, itibar istiyoruz", "Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber ya hiçbirimiz", "ÖMK iptal edilsin" sloganları atıp, "ÖMK iptal edilsin. Emeğimiz, onurumuz, çalışma barışımız için birleşirsek kazanırız" pankartı açtı.

"KARİYER BASAMAKLARI SINAVI YAPILMASIN"

Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yapan öğretmenler Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun geri çekilmesini ve kariyer basamakları sınavının yapılmamasını istedi. Öğretmenler adına basın açıklamasını Eğitim Sen İzmir Şubeleri adına KESK Dönem Sözcüsü Bülent Karakaş okudu. Açıklama şöyle:

"Siyasi iktidar, öğretmenler arasında halen var olan ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen ayrımlarına yenileri eklemekle kalmamakta, eğitim sistemini rekabetçi ve eleyici bir sınav üzerinden yeniden düzenlemek istemektedir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir. Bu temel gerçeği yok sayarak öğretmenleri kariyer basamaklarına göre bölmek, farklı ücret politikaları üzerinden ayrıştırmak öğretmenler arasındaki ilişkilerin ve mesleki dayanışmayı bozacaktır. Okullarda yapay olarak oluşturulmaya çalışılan farklı statü ve unvanların zaman içinde giderek belirginleşen sınıfsal ayrışmalar yaratması, okullarda katı ve hiyerarşik çalışma ilişkilerinin oluşması kaçınılmazdır. 'Nitelikli okul-niteliksiz okul' ayrımında olduğu gibi, kariyer basamakları üzerinden 'Nitelikli öğretmen-niteliksiz öğretmen' algısı yaratılmak istenmesi son derece tehlikelidir. Öğretmenlerin mesleki birikimi ve niteliğini yok sayarak hayata geçirilmeye çalışılan kariyer basamakları uygulaması öğretmenlik mesleğinin saygınlığını daha da düşürecek özellikler içermektedir.

"OKULLARDA ÖZEL SINIFLAR OLUŞACAK"

ÖMK ile birlikte okullarda çocuğunun sınıfına uzman ya da başöğretmenin girmesini isteyen velilerle okul idaresi ve öğretmenler arasında gerilimler yaşanması, öğrencilerin sosyal statüsü ve öğretmenlerin kariyerine göre okullarda 'Özel sınıflar' oluşturulması yaygınlaşacaktır. Aynı işi yapan, sınıfında, branşında aynı eğitim içeriğini anlatan, benzer öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayan ve öğrencileri benzer süreçlerle değerlendiren öğretmenleri farklı statü ve maaş uygulaması üzerinden bölmeye ve ayrıştırmaya yol açacak böylesi bir düzenlemeyi başından itibaren kabul etmediğimizi ifade ediyoruz. Öğretmenleri birbiri ile yarıştıran, ayrıştıran, hiyerarşi yaratan ve maaş artışını sınav sonucuna bağlayan, 'Eşit işe eşit ücret' ilkesini yok sayan, öğretmen emeğini değersizleştiren bir eğitim yaşamını sürdürme tehlikesine karşı iş yerlerimizden başlayarak yerellerde ve merkezi düzeyde tüm eğitim sendikalarının bir araya gelerek ortak tutum belirlemesi taleplerimizin karşılık bulması açısından önemlidir."

"EMEKÇİLERİN HAKLARI GÜVENCE ALTINA ALINMALI"

Sadece öğretmenlerin değil, eğitim kurumlarında çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekti belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Nitelikli eğitim için öğretmenler kadar emeği olan idari ve teknik personel, yardımcı hizmetliler sınıfı ve 4-B statüsünde çalışan eğitim emekçilerinin hakları ve talepleri de dikkate alınmalıdır. Öğretmenler için düşünülen iyileştirmeler, tüm eğitim ve bilim emekçisi arkadaşlarımızın çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile birlikte ele alınmalıdır. Siyasi iktidardan talebimiz öncelikle kariyer basamakları sınavının yapılmaması ve ÖMK'nın iptal edilmesidir. Gerçek bir meslek kanunu hazırlanmak isteniyorsa "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı" temel alınmalı, sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerin hakları ve talepleri güvence altına alınmalıdır."