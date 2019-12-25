İzmir'de eğitim ve din görevlilerine yönelik "Sosyal Uyum Çalıştayı" - Son Dakika
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İzmir'de eğitim ve din görevlilerine yönelik "Sosyal Uyum Çalıştayı"

6 saat önce

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, "ABD'nin, sınırına bir insan daha gelmesinden korktuğu bir dönemde, Türkiye'nin göçmenlere yönelik uyum faaliyetleri yapması ve buradaki insanlara merhametle yaklaşması takdire şayan." dedi.

İzmir'de eğitim ve din görevlilerine yönelik

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, "ABD'nin, sınırına bir insan daha gelmesinden korktuğu bir dönemde, Türkiye'nin göçmenlere yönelik uyum faaliyetleri yapması ve buradaki insanlara merhametle yaklaşması takdire şayan." dedi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik düzenlenen "Sosyal Uyum Çalıştayı" İzmir'de bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Kadıoğlu, Anadolu topraklarının binlerce yıldır insani hareketliliğe tanıklık ettiğini söyledi.

Türkiye'nin, iç savaş kaynaklı geçici koruma altında bulunan 3 milyon 600 binin üzerinde Suriyeliyi misafir ettiğini hatırlatan Kadıoğlu, Irak, Afganistan ve Somali gibi farklı ülkelerden, uluslararası koruma arayışında olan 330 bin insana da kucak açıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin, siyasi istikrarı ve gelişen ekonomisi nedeniyle düzenli göç için bir cazibe merkezi olduğuna dikkati çeken Kadıoğlu, şöyle konuştu:

"Eğitim, çalışma ve iş kurmak için de yaklaşık 1 milyonun üzerinde yabancıya ev sahipliği yapıyoruz. 192 farklı milletten 5 milyona yakın insana ev sahipliği yapmak, bunlarla ilgilenmek gerçekten kolay değil. Dünyada böyle bir kapasiteyi başarabilecek ülke sayısı çok az. Bunu da gurur söyleyebiliriz. ABD'nin, sınırına bir insan daha gelmesinden korktuğu bir dönemde, Türkiye'nin göçmenlere yönelik uyum faaliyetleri yapması ve buradaki insanlara merhametle yaklaşması takdire şayan."

Diyanet İşleri Başkanlığı Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Bayram Demirtaş ise Türkiye'nin göçmenlerle ilgili ciddi bir sorumluluk aldığını kaydetti.

Teşkilat olarak önemli bir ağa sahip olduklarının altını çizen Demirtaş, "Bu sürecin her zaman içerisindeyiz. Ülkemizin güneyinde, terör örgütlerine yönelik sınır ötesi harekat bölgelerinde arkadaşlarımız var. Yerel görevlilerle hareket ederek bölge insanlarının, terör örgütlerinin eline düşmemesi için çok ciddi katkılar sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Havuz ile İl Müftü Yardımcısı Mehmet Çoban'ın da konuşma yaptığı çalıştayda, uyum süreciyle ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Kadıoğlu, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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