İzmir'de eğitime hayırsever desteği - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesinde bir hayırseverin 9 derslikli okul yaptırması için protokol imzalandı.

Daha önce Şanlıurfa'da bir okul ve İzmir'de aile sağlığı merkezi yaptıran hayırsever Mahmut Büyükkırcalı'nın Urla'ya kazandıracağı ortaokul binası için İzmir Valiliğinde Vali Erol Ayyıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin katılımıyla protokol imza töreni düzenlendi.

Eylül ayında hizmete açılması planlanan İkbal Mahmut Büyükkırcalı Ortaokulu'nda yaklaşık 300 öğrenci eğitim alacak.

Vali Ayyıldız, Büyükkırcalı'ya eğitime katkı vermeye devam etmesinden dolayı şükran belgesi takdim etti.



İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi ise hayırsevere teşekkür ederek, "Geleceğimizin güvencesi olan evlatlarımız için hayırseverlerimizin göstermiş olduğu gayretten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Eğitime yapılan yatırım, insana yapılan yatırımdır, insana yapılan yatırım ülke geleceğine yapılan yatırımdır." dedi.