İZMİR'DE EĞLENCE MEKANI ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Son Dakika

İZMİR'DE EĞLENCE MEKANI ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Alsancak 1484 sokakta bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, iki grup birbirine girdi. Arbede sırasında silahlar konuştu. Olayda, Mustafa Talha Ö. (25) sol bacağından, Hidayet B. (30) ise omzundan vuruldu. Olayın ardından şüpheliler kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılardan Hidayet B. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Mustafa Talha Ö. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, silahlı kavganın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Ayrıca, olaya karıştığı ileri sürülen şüpheli ve şüphelilerin tespit edilmesi ve kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mustafa Talha, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE EĞLENCE MEKANI ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Son Dakika

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