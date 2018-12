İzmir'de Eğlence Mekanları Dolmadı

İZMİR'de yılbaşı gecesine hazırlanan eğlence sektörü, yüzde 100 doluluğa ulaşamadı.

İZMİR'de yılbaşı gecesine hazırlanan eğlence sektörü, yüzde 100 doluluğa ulaşamadı. Sektör temsilcileri, son günlerde asgari ücret artışı, doğal gaz indirimi ve ekonomik teşvikler gibi bazı gelişmelerin yarattığı olumlu havaya rağmen alkollü içkiye yapılan zamlar nedeniyle doluluk oranlarının düşük kaldığını savundu. Doluluğu yakalayamayan restoranlar, evlere hindi servisi verecek.



İzmir'de 2019'a unutulmaz bir eğlence ile başlangıç yapmak isteyenler o özel gece için rezervasyonlarını yaptı. Kordon'da Konak Pier ile Alsancak Limanı arasındaki 2.8 kilometrede 120 restoran ve eğlence yerlerinin bulunduğunu belirten Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, yılbaşı rezervasyonlarında yüzde 80 doluluk oranının yakalandığını söyleyerek bu oranın gelecek günlerde yüzde 100'ü bulacağını ifade etti. Son günlerde asgari ücret artışı, doğal gaz indirimi ve ekonomik teşvikler gibi bazı gelişmelerin insanların psikolojik durumunu olumlu etkilediğini dile getiren Şanlı, şunları anlattı:



"Esnafımız her yıl olduğu gibi değişik müzik gruplarını çağırarak alternatif eğlenceler hazırlıyor. Kordon'daki denetimler de sık yapıldığı için müşterilerimiz daha güvenli bir şekilde gelebilirler. Yetkililere sesleniyorum, bizi özellikle alkol konusunda daha fazla denetlesinler. Son dönemde bazı işletmelerde merdiven altı üretilen ve kaçak alkollerin satıldığını duyuyoruz. Bizler hijyen ve sağlık koşullarına uygunluk konusunda sürekli denetleniyoruz. Daha da artırsınlar. Kapımız açık. Biz gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Sunum yaptığımız insanların sağlığıyla oynamaya kimsenin hakkı yok. Gelen misafirler parasını ödüyorsa en iyi şekilde ağırlanmalı. Denetlemelerden keyif alıyoruz. Her mekanda fiyatlar değişiyor ama her ailenin bütçesine uygun alternatifler var. Biz hazırız onlar da umarız 31 Aralık'ta Kordon'daki işletmelere gelip keyifli bir gece geçirirler."



'İÇKİ ZAMLARI İLGİYİ DÜŞÜRDÜ'



İZTO 42.Restoran, Kafe ve Eğlence Yerleri Grubu Meclis Üyesi Ercan Çelikkaya, İzmir'de bilinen bazı eğlence mekanlarında yoğunluk yaşandığını söyleyerek birçok mekanın ise dolmadığını ileri sürdü. Geçen yıllara göre yılbaşı eğlencesine olan ilgiyi kıyaslayan Çelikkaya, şöyle dedi:



"İçki zamlarına bağlı olarak eğlence mekanlarındaki rezervasyonlarda biraz düşüş yaşanıyor. Çünkü müşterilerin alım kapasitesi zayıfladı. Sektörde de geçen yıllara göre düşüş var. İnsanlar yeni yıla eğlence mekanlarında girmektense evde girmeyi tercih ediyor. Biz, İzmir'de rezervasyonları 1 hafta öncesinden dolan birkaç işletmeden biriyiz. Bizim işletmemiz 150 kişilik kapasiteye sahip. İki salonumuz da doldu. Hava şartları uygun olursa dışarı masa koyup kapasiteyi artırmayı düşünüyoruz. Yılbaşında özel bir programımız yok. Herhangi bir solist çağırmadık. Akşam yemeğinin ardından saatler 00.00'ı gösterdiğinde maytaplar dağıtıp misafirlerimizle yeni yılı kutlayacağız."



EVLERE HİNDİ SERVİSİ



İZTO Meclis Üyesi Sezer Yiğit Altınkapı (Altınkapı Restoran) bu yıl aşırı bir ilginin olmadığını söyleyerek rezervasyonlardaki düşüşü ekonomik krize bağladı. 40 yıllık işletmeleri bulunduğunu ve her yıl yeni yıl eğlencesinde mekanlarının dolduğunu ifade eden Altınkapı, rezervasyonlarda henüz yüzde 50 doluluğa bile yaklaşamadıklarını anlattı. Altınkapı, içkili yemeğin kişi başı 75 ile 100 lira arasında değiştiğini belirtti. O özel geceyi evinde geçirmek isteyenlerden hindi siparişi aldıklarını anlatan Altınkapı, şunları söyledi:



"Bu yıl İzmir'de yılbaşına özel programlar yapan dükkan sayısı da fazla olmadı. İnsanlar genellikle evlerinde aileleri ve dostlarıyla beraber olacak. Biz her yılbaşı gecesi evlere hindi yolluyoruz. Bu yıl mekan rezervasyonlarının dışında buna aşırı bir ilgi var. Bu durumda yılbaşını evinde geçireceklerin sayısının arttığını gösteriyor. 12 kişilik bir hindiyi 350 liraya yapıyoruz. Satış rakamları şu an iyi daha da artar diye tahmin ediyorum. Şimdilik 100 siparişi geçtik. Geçen yıl son gün bu rakamı yakalamıştık."



- İzmir

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

David Beckham'ın Hindi Paylaşımı Yanlış Anlaşılınca Türklerin Yorumları Sosyal Medyayı Salladı

Otellerde Boş Yer Kalmadı! Yılbaşında Kuşadası'na Turist Yağacak

Patronuna Uykuda Yakalanan İşçinin İşe İade Talebi Kabul Edilmedi

Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması!