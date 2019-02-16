İzmir'de Eğlence Merkezinde Silahlı Kavga: 1 Ölü
43 dakika önce
İzmir'de eğlence merkezinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
İzmir'de eğlence merkezinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Alsancak Şehitler Caddesi'ndeki eğlence merkezine giden Ahmet Serkan Muçay (42) ile arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilindeki tabancayı almaya giden Muçay, döndüğünde kavga ettiği kişilerin arasında bulunan V.K. tarafından silahla vuruldu.
112 Acil Servis ekibince SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muçay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Suç aleti silahla gözaltına alınan V.K, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Muçay'ın cenazesi, Şirinyer Enhoşlar Ensar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:59 Kaynak: AA
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