İZMİR'DE EHİL OLMADIĞI HALDE KURBAN KESENE 1300 TL PARA CEZASI KESİLECEK

İZMİR Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Buca ilçesindeki kurbanlık satış yerinde denetimde bulundu. Özen, İzmir'de 50 bin büyükbaş, 110 bin civarında da küçükbaş hayvan bulunduğunu, kurbanlık hayvan konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. Acemi kasaplar nedeniyle çok sayıda yaralanma olayı yaşandığına da dikkati çeken Özen, ehil olmadığı halde kurban kesen kişilere 1300 lira para cezası kesileceğini kaydetti.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, beraberindeki heyetle birlikte, Kaynaklar Cennet Vadisi'ndeki kurbanlık pazarında denetimlerde bulundu. Kurban satıcılarıyla da sohbet eden Özen, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Geçen yıl İzmir'de 49 bin 500 civarında büyükbaş, 102 bin civarında da küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak kesildiğini hatırlatan Özen, "Bu sene ise ilimizde 50 bin büyükbaş, 110 bin civarında da küçükbaş hayvan bulunuyor. Bu, İzmir'in kurbanlık hayvan noktasında herhangi bir sıkıntısının olmadığının göstergesi. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu sene de Kurban Komisyonu tarafından belirlenen satış ve kesim yerlerinin denetimlerini, 30 ilçemizdeki 246 veteriner hekim arkadaşımızla gerçekleştirmekteyiz. İlimizde 251 satış 347 de kesim yeri belirlenmiştir. Kurban satın alırken, komisyon tarafından belirlenen 251 satış yerinden almak çok önemli" dedi.

TÜRKVET MOBİL UYGULAMASINDAN KUBANLIKLA İLGİLİ BİLGİYE ULAŞILABİLİYOR

Büyükbaş hayvan alırken pasaport, küçükbaş hayvan alırken de nakil belgesinin kesinlikle sorgulanması gerektiğini belirten Özen, "Bakanlığımız tarafından geliştirilen TÜRKVET mobil uygulamasından, hayvanın kulak küpesi girilerek, hayvanın nereden geldiği, yaşı, çiftliği gibi bilgilere ulaşılabilinir" dedi. Hayvanlara kesinlikle eziyet edilmemesi, kötü muamelede bulunulmaması ve ehil kişiler tarafından kesimin yapılması gerektiğine dikkati çeken Özen, "Nihayetinde bir ibadet yapıyoruz. Ehil olmadığı halde kursan kesen kişilere 1300 TL gibi bir idari para cezamız söz konusu. Her sene acemi kasaplardan nedeniyle çok ciddi sayıda yaralanma oluyor" ifadelerini kullandı.

HİJYEN UYARISI

Kesimden sonraki kurban atıklarının sokağa gelişigüzel atılmaması gerektiğini vurgulayan Özen, şöyle devam etti:

"Hem bizim sağlığımız hem çevre temizliği hem de Müslümanların ve dünya kamuoyunun ülkemizdeki Müslümanlara bakışı açısından bu çok önemli. Kurban atıklarının kuşlara, diğer hayvanlara bırakılması hayvandan insana geçen hastalıkların kaynağıdır, bu hususta dikkatli olmalıyız. Biz de kurbandan sonra kıyma çektirme geleneği vardır. Vatandaşlarımızın, sadece Kurban Bayramı döneminde iki kıyma çekme makinesi alıp da yolun kenarına kurulan kişilere itibar etmemeleri, ruhsatlı ve hijyenik kasaplarda bu işi yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca, tüm vatandaşlarımızdan kurbanlık hayvan alırken damızlık niteliğindeki dişilerin yerine erkek olanları almamalarını istiyoruz."