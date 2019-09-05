Son Dakika Haberleri: İzmir'de ekmek fabrikası alev alev yanarak böyle kül oldu
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İzmir'de ekmek fabrikası alev alev yanarak böyle kül oldu

2 saat önce

İzmir'de ekmek fabrikası alev alev yanarak böyle kül olduİZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir ekmek fabrikasında yangın çıktı.

İzmir'de ekmek fabrikası alev alev yanarak böyle kül oldu

İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir ekmek fabrikasında yangın çıktı. Yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Fatih Mahallesi 1203 sokakta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple ekmek üretimi yapan ve depo olarak kullanılan fabrikada yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 22 arazöz, itfaiye aracı ve su tankeri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, diğer fabrikalara da sıçrayan yangında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Yangın ekiplerinin yoğun uğraşları neticesinde 3 saatte söndürüldü.

Öte yandan yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin fabrikada ki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Polis, yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.

İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:42 Kaynak: İHA
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