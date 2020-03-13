İzmir'de, ele geçirilen kaçak alkollü içkiler imha edildi - Son Dakika

İZMİR Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ekim ve şubat ayları arasında yaptığı 105 operasyonda ele geçirilen kaçak alkollü içkiler imha edildi.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli şubelerin, 8 Ekim 2019 ile 11 Şubat 2020 tarihleri arasında yaptığı 105 operasyonda 13 bin 21 şişe kaçak alkollü içki, yaklaşık 14 ton sahte içki ile yaklaşık 4 ton etil alkol imha edildi. Emniyetten yapılan açıklamada, ele geçirilen tüm malzemelerin, İmha Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, Bornova ilçesindeki bir tesiste, dün yapılan çalışmalarla sorunsuz şekilde imha edildiği bildirildi.