İzmir'de, ele geçirilen kaçak içkiler imha edildi - Son Dakika
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İzmir'de, ele geçirilen kaçak içkiler imha edildi

6 saat önce

İZMİR'de, ekim ve şubat ayları arasında gerçekleştirilen 105 ayrı operasyonda ele geçirilen kaçak içkiler imha edildi.

İzmir'de, ele geçirilen kaçak içkiler imha edildi, System.String[]

İZMİR'de, ekim ve şubat ayları arasında gerçekleştirilen 105 ayrı operasyonda ele geçirilen kaçak içkiler imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 8 Ekim 2019 ile 11 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılan 105 operasyonda ele geçirilen 13 bin 21 şişe kaçak içki, yaklaşık 14 ton sahte içki ile yaklaşık 4 ton etil alkol imha edildi. Emniyetten yapılan açıklamada, ele geçirilen tüm malzemelerin, İmha Komisyonu'nca alınan kararlar doğrultusunda, Bornova ilçesindeki bir tesiste imha edildiği bildirildi.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:11 Kaynak: DHA
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