İzmir'de, ele geçirilen kaçak içkiler imha edildi - Son Dakika

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İzmir'de, ele geçirilen kaçak içkiler imha edildi
6 saat önce
İZMİR'de, ekim ve şubat ayları arasında gerçekleştirilen 105 ayrı operasyonda ele geçirilen kaçak içkiler imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:11 Kaynak: DHA
İZMİR'de, ekim ve şubat ayları arasında gerçekleştirilen 105 ayrı operasyonda ele geçirilen kaçak içkiler imha edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 8 Ekim 2019 ile 11 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılan 105 operasyonda ele geçirilen 13 bin 21 şişe kaçak içki, yaklaşık 14 ton sahte içki ile yaklaşık 4 ton etil alkol imha edildi. Emniyetten yapılan açıklamada, ele geçirilen tüm malzemelerin, İmha Komisyonu'nca alınan kararlar doğrultusunda, Bornova ilçesindeki bir tesiste imha edildiği bildirildi.
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