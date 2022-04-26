İzmir'de Elektriği Kesilen Yurttaş: "Yardım İçin Kaymakamlığa Başvurdum, 'Garantisi Yok' Dediler" - Son Dakika
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İzmir'de Elektriği Kesilen Yurttaş: "Yardım İçin Kaymakamlığa Başvurdum, 'Garantisi Yok' Dediler"

26.04.2022 12:52

İzmir'de, ödeyemediği bin 715 liralık fatura nedeniyle elektriği kesilen Fevzi Karaman, kendisini ziyaret eden CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e yaşadığı sıkıntıları anlattı. Mum ışığında oturan Karaman, "Yardım için kaymakamlığa müracaat ettim. 'Henüz toplantı olmadı, garantisi yok' dediler. Toplantıda kabul olursa ödeyecekler faturayı" diye konuştu. Yücel ise "Işıl ışıl sarayın Türkiye'nin itibarı olduğunu kim anlatabilir Fevzi Amca’ya" dedi.

ABDULLAH ÇELEBİ

İzmir'de, ödeyemediği bin 715 liralık fatura nedeniyle elektriği kesilen Fevzi Karaman, kendisini ziyaret eden CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e yaşadığı sıkıntıları anlattı. Mum ışığında oturan Karaman, "Yardım için kaymakamlığa müracaat ettim. 'Henüz toplantı olmadı, garantisi yok' dediler. Toplantıda kabul olursa ödeyecekler faturayı" diye konuştu. Yücel ise "Işıl ışıl sarayın Türkiye'nin itibarı olduğunu kim anlatabilir Fevzi Amca'ya" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Konak ilçesine bağlı Tınaztepe mahallesinde oturan Fevzi Karaman'ı ziyaret etti. Mum ışığıyla aydınlatmaya çalıştığı iki odalı 15 metrekarelik evinde Yücel'e yaşadığı sıkıntılarını anlatan Fevzi Karaman, ödeyemediği bin 715 liralık fatura nedeniyle elektriğinin kesildiğini söyledi.

"BİN 175 LİRA GELİNCE ŞOK OLDUM"

Konak Kaymakamlığı'na yardım için başvurduğunu ancak henüz olumlu yanıt alamadığını aktaran Karaman, şöyle konuştu:

"Daha önce 400-500-600 lira geliyordu. Bundan önceki ay bin 100 lira geldi. Son olarak bin 715 lira gelince şok oldum. Günde 10-20 lira kazanıyorum. Aç kalmamak için ekmek alıyorum. Epilepsiyim, kronik karaciğer ve akciğer rahatsızlığım var. Hipertansiyon var. Daha önce kahvehanelerde ocakçılık yapıyordum. Ayaklarımdan dolayı yürüyemez oldum. Ayakta duramaz oldum. Kaymakamlığa ayın 11'inde müracaat ettim. 'Henüz toplantı olmadı, garantisi yok' dediler. Toplantıda kabul olursa ödeyecekler faturayı."

"MERHEM OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Deniz Yücel ise şu yanıtı verdi:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu elektrik faturalarındaki fahiş fiyatlara dikkat çekmek için faturasını ödemedi. Neticede Kemal Bey'in evinin de elektrikleri kesildi. Şu an elektriksiz bir evde yaşıyorlar. Çünkü milyonlarca vatandaşımız bu dertten muzdarip. Ödenme şansı yok bu faturaların. Bin 500-2 bin liralar; birçok yerde kira kadar. Senin kiran daha yüksek. Burası bir atölye değil. Ülkeyi yöneten siyasi partinin elektrik üretimini, dağıtımını özel firmalara vermiş olmasından dolayı böyle bir sorun yaşanıyor. Çoluğu çocuğuyla yaşayan insanlar da karanlıklara gömüldü. Biz CHP olarak sizin yaranıza merhem olalım diye çaba harcıyoruz."

"SARAYLARIN DEĞİL TÜRKİYE'NİN IŞIL IŞIL OLACAĞI GÜNLER YAKIN"

Yücel, Fevzi Karaman'ı ziyareti sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti:

"Ziyaret ettiğimiz iki göz 15 metrekare evinde, engelli maaşıyla yaşama tutunmaya çalışırken bin 700 lira gelen elektrik faturasını ödeyemediği için karanlığa mahküm edilmiş Fevzi Amca. Işıl ışıl sarayın Türkiye'nin itibarı olduğunu kim anlatabilir Fevzi Amca'ya. Karanlığa terk edilen milyonlarca vatandaşımıza söz: Sarayların değil Türkiye'nin ışıl ışıl olacağı günler yakın."

İzmir'de Elektriği Kesilen Yurttaş: Yardım İçin Kaymakamlığa Başvurdum, 'Garantisi Yok' Dediler
İzmir'de Elektriği Kesilen Yurttaş: Yardım İçin Kaymakamlığa Başvurdum, 'Garantisi Yok' Dediler
İzmir'de Elektriği Kesilen Yurttaş: Yardım İçin Kaymakamlığa Başvurdum, 'Garantisi Yok' Dediler
İzmir'de Elektriği Kesilen Yurttaş: Yardım İçin Kaymakamlığa Başvurdum, 'Garantisi Yok' Dediler

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Cumhuriyet Halk Partisi, Karaman, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İzmir'de Elektriği Kesilen Yurttaş: "Yardım İçin Kaymakamlığa Başvurdum, 'Garantisi Yok' Dediler" - Son Dakika
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