İzmir'de elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika

İzmir'de elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

6 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesinde bir işçi, meydana gelen arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti.

İzmir'de elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesinde bir işçi, meydana gelen arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre İZSU Bakım Onarım Dairesi Dikili Teknik Uygulama Birimi personeli Osman Pala (56), enerji hattındaki arızayı gidermek için elektrik direğine çıktı. Bu esnada Pala, elektrik akımına kapıldı. Çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede Osman Pala adlı işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Pala'nın cenazesi, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Dikili, İzmir, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Köye dönmeyi taahhüt eden gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 100 bin lira hibe desteği
İzmir'de su kesintileri nedeniyle tankerlerle su dağıtımı sürüyor, vatandaş tepkili İzmir'de günlerdir süren su arızası 40 saatte giderildi İstanbul'da banka soygunu girişimi! Çevreye kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri
19:00 AK Parti'li Öz: Denizli, Ege Bölgesi'nin medarı iftarı - Son Dakika Haber
19:00 Kalın: "(Kanal İstanbul) Türkiye için yapılabilir, İstanbul için önemli bir projedir. - Son Dakika Haber
18:58 Kalın: "Beklentimiz ve çabamız Libya'da çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin BM çatısı... - Son Dakika Haber
18:56 Kalın: (ABD Kongresi'ne) "Yaptırım diliyle, tehditlerle Türkiye'yi hizaya getirmek gibi beyhude... - Son Dakika Haber
18:45 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Değerli konut vergisi) bir yıl erteleme söz konusu olabilir" - Son Dakika Haber
18:41 Son dakika: Adana'da 4 ilçede okullar tatil edildi - Son Dakika Haber
18:18 ABD'nin Wisconsin eyaletinde 57 yıl sonra kartopu savaşı yasağı kalkıyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 19:02:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]