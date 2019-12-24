İzmir'de elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika

İzmir'in Dikili ilçesinde bir işçi, meydana gelen arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre İZSU Bakım Onarım Dairesi Dikili Teknik Uygulama Birimi personeli Osman Pala (56), enerji hattındaki arızayı gidermek için elektrik direğine çıktı. Bu esnada Pala, elektrik akımına kapıldı. Çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede Osman Pala adlı işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Pala'nın cenazesi, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR