Son Dakika Haberleri: İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü

İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü

34 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerinde elektrik akımına kapılan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerinde elektrik akımına kapılan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmetcan Yiğit (26), Mimar Sinan Mahallesi'nde ablasının çalıştığı iş yerinde arızalanan elektrik kablosunu tamir etmek istediği sırada elektrik akımına kapıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Yiğit'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Soruşturma sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:32 Kaynak: AA

Konak, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Türkeş'in İdamını İsteyen Babası Hakkında İlk Kez Konuştu CHP'nin İzmir Adayını Eleştiren MHP Lideri Bahçeli'ye Sert Yanıt: Kimsenin Haddi Değil

Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi Süreyya Yalçın'ın 10 Yaşındaki Köpeği Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 04:06:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]