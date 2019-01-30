Son Dakika Haberleri: İzmir'de Elektrik Akımına Kapılıp Ölen Genç Toprağa Verildi

İzmir'de Elektrik Akımına Kapılıp Ölen Genç Toprağa Verildi

8 dakika önce

İzmir'de elektrik akımına kapılıp ölen genç toprağa verildiİZMİR'in Konak ilçesinde, ablasının çalıştığı üroloji merkezinde, arızalanan cihazı tamir ederken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden 26 yaşındaki Ahmetcan Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de elektrik akımına kapılıp ölen genç toprağa verildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, ablasının çalıştığı üroloji merkezinde, arızalanan cihazı tamir ederken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden 26 yaşındaki Ahmetcan Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün (salı) saat 21.00 sıralarında, ablasının çalıştığı Kahramanlar Mahallesi 1420 Sokak'taki üroloji merkezinde, arızalanan bir cihazı tamir etmek isterken elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Ahmetcan Yiğit için, Gürçeşme semtindeki Yeniyol Camiisi'nde cenaze namazı kılındı. İkindide kılınan cenaze namazına, Yiğit'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, bağlı olduğu Güvenlik-Sen Sendikası'nın yöneticileri de katıldı. Talihsiz gencin tabutunun üstüne, gönül verdiği Fenerbahçe kulübünün sarı lacivert renklerdeki atkısı örtüldü. Güçlükle ayakta durabilen Baba Fahrettin Yiğit, uzun süre gözyaşı döktü. Bekar olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde, yaklaşık 2 senedir güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen talihsiz gencin cenazesi, kılınan namazın ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:29 Kaynak: DHA

Konak, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti Hastalık Yüzünden Sevdiğim Kadını Öldürdüm Dedi, Müebbet Aldı

77 Yaşındaki Bakkal, Kendisini Dolandırmak İsteyen Kişiye Attığı Tokatla Sosyal Medyada Fenomen Oldu İzmir Alkollü Müşteriyi Yumruklayarak Bayılttı, Sürükleyerek Dışarı Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 18:37:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Elektrik Akımına Kapılıp Ölen Genç Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]