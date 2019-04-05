Son Dakika Haberleri: İzmir'de Elektrik Direği Çalan 4 Zanlı Yakalandı

İzmir'de Elektrik Direği Çalan 4 Zanlı Yakalandı

11 dakika önce

İzmir'in Menemen ilçesinde, elektrik direği çaldıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Elektrik Direği Çalan 4 Zanlı Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Menemen ilçesinde, elektrik direği çaldıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğa Mahallesi'ndeki sulama kanalına ait elektrik direğinin kesilerek çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, F.D. ve A.G. ile şüphelilere gözcülük yaptıkları belirlenen H.S. ve H.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:59 Kaynak: AA

Menemen, Jandarma, İzmir, Güncel
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