İzmir'de Elektrik Direği Çalan 4 Zanlı Yakalandı
11 dakika önce
İzmir'in Menemen ilçesinde, elektrik direği çaldıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
İzmir
'in Menemen
ilçesinde, elektrik direği çaldıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Doğa Mahallesi'ndeki sulama kanalına ait elektrik direğinin kesilerek çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, F.D. ve A.G. ile şüphelilere gözcülük yaptıkları belirlenen H.S. ve H.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:59 Kaynak: AA
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