Son Dakika Haberleri: İzmir'de Elektrik Direğine Çarpan Araçta 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

İzmir'de Elektrik Direğine Çarpan Araçta 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

1 saat önce

İzmir'de meydana gelen feci trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

İzmir'de Elektrik Direğine Çarpan Araçta 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı, System.String[]
İzmir'de meydana gelen feci trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 02.00 sularında Balçova ilçesinde Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (23) yönetimindeki 10 AL 927 plakalı otomobil, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda kontrolden çıkarak savrulan araç önce kaldırıma ardından elektrik direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AKS ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü A.A. ve ön koltukta oturan E.V.'ye (21) müdahalede bulunurken, arka koltukta bulunan Asrın Velioğlu'nun (21) hayatını kaybettiği belirlendi.

AKS ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü A.A. ve E.V. ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı A.A. ve E.V. durumu iyi olduğunu öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Asrın Velioğlu'nun cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza yapan araç çekici yardımı ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:26 Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa
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