Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mustafa Uyaroğlu (21) idaresindeki 35 ASN 914 plakalı otomobil, Ovakent Mahallesi Yanıkkırı mevkisinde elektrik direğine çarptı.
Savrulan otomobil kahvenin duvarına çarparak durdu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Uyaroğlu'nun üç ay önce evlendiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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