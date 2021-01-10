Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Uyaroğlu'nun üç ay önce evlendiği öğrenildi.

112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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