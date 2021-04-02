İzmir'in Menemen ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Erbil (49) yönetimindeki 07 JM 368 plakalı otomobil, İzmir-Menemen yolu üzerindeki Ulukent mevkisi yakınlarında, elektrik direğine çarptı.
Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan Erbil, AKS 110 ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Erbil, kaldırıldığı Menemen Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İzmir'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika