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İzmir'de Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı taşınmazın özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi - Son Dakika

İzmir'de Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı taşınmazın özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi

16.09.2021 20:29
İzmir'de Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı taşınmazın özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde özelleştirme kapsam ve programında bulunan taşınmazın nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde özelleştirme kapsam ve programında bulunan taşınmazın nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının duyurusuna göre, Elektrik Üretim AŞ. adına kayıtlı, İzmir'in Aliağa ilçesi, Aliağa Mahallesi'ndeki 39 bin 862 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 130 milyon lira bedelle CSY Global Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.

Ticaret, Enerji, Aliağa, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir'de Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı taşınmazın özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İzmir'de Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı taşınmazın özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi - Son Dakika
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