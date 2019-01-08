İzmir'de Elektrikli Battaniyeden Çıkan Yangında Ev Tamamen Yandı
43 dakika önce
İzmir'in Kınık ilçesinde, Nazire Yavaş(90) ile Halil Yavaş'ın(66) yaşadığı tek katlı evde elektrikli battaniyeden yangın çıktı.
İzmir
'in Kınık
ilçesinde, Nazire Yavaş(90) ile Halil Yavaş'ın(66) yaşadığı tek katlı evde elektrikli battaniyeden yangın çıktı. Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Kınık ilçesinin kırsal Sucahlı Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde çıktı. Evde annesi Nazire Yavaş ile birlikte yaşayan Halil Yavaş, yatmadan önce çekyatın üzerine elektrikli battaniye açıp fişini taktı. Bir süre sonra elektrikli battaniyenin arızalanması sonucu, yangın çıktığını gören Halil Yavaş annesini evden dışarıya çıkarttı. Yangına kendi imkanlarıyla kova ile müdahale etmeye başlayan Halil Yavaş, komşularından yardım istedi. Mahalle sakinlerinin durumu haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda, kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen Nazire Yavaş, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Bergama
Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yangın ile ilgili soruşturmu başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:11 Kaynak: DHA
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