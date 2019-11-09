Son Dakika Haberleri: İzmir'de elleri ve ayakları bağlı ceset bulundu
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de elleri ve ayakları bağlı ceset bulundu

İzmir'de elleri ve ayakları bağlı ceset bulundu

7 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan bir inşaatta, elleri ve ayakları bağlı şekilde bir ceset bulundu.

İzmir'de elleri ve ayakları bağlı ceset bulundu, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan bir inşaatta, elleri ve ayakları bağlı şekilde bir ceset bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesindeki cami inşaatında bir kişinin hareketsiz yerde yattığını gören vatandaşlar hemen durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve 112 acil sağlık ekipleri, cami inşaatında işçi olduğu iddia edilen ve kimliği tespit edilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.


Elleri ve ayaklı bağlı şekilde cansız bedeni bulunan şahıs, otopsi yapılmak için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın intihar mı veya cinayet mi olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. - İZMİR

Bornova, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:53 Kaynak: İHA
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