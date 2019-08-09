Son Dakika Haberleri: İzmir'de emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
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İzmir'de emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

1 saat önce

İzmir'de birçok önemli operasyonlara imza atan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir'de emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi, System.String[]
İzmir'de birçok önemli operasyonlara imza atan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, bugün, 5 yıldızlı bir otelin spor salonunda antrenman yapan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Öztürk, salonun ortasında fenalaşarak yere yığıldı. Durumu görenler sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ü alarak İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Burada tedaviye alınan Öztürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztürk'ün ölüm nedeni ise geçirdiği kalp krizi sonucu olduğu öğrenildi. - İZMİR
Fatih Öztürk, Kalp Krizi, İzmir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:15 Kaynak: İHA
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