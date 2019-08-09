İzmir'de emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
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İzmir'de birçok önemli operasyonlara imza atan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:15 Kaynak: İHA
'de birçok önemli operasyonlara imza atan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Öztürk
, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, bugün, 5 yıldızlı bir otelin spor
salonunda antrenman yapan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Öztürk, salonun ortasında fenalaşarak yere yığıldı. Durumu görenler sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ü alarak İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Burada tedaviye alınan Öztürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztürk'ün ölüm nedeni ise geçirdiği kalp krizi sonucu olduğu öğrenildi. - İZMİR
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