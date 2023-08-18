İzmir'de Emekli Polis Memuruna Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

İzmir'de Emekli Polis Memuruna Bıçaklı Saldırı

Son Güncelleme: 18.08.2023 06:41

İzmir'in Konak ilçesinde yolda yürüyen emekli polis memuru, arkasından gelen kişi veya kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan polis memurunu gasp ettikten sonra kaçan şüpheli veya şüpheliler polis ekiplerince her yerde aranıyor. Olayın ardından polis ekipleri, kamera kayıtları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Konak ilçesinde yolda yürüyen emekli polis memuru, arkasından gelen kişi veya kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan polis memurunu, gasp ettikten sonra kaçan şüpheli veya şüpheliler polis ekiplerince her yerde aranıyor.

Olay, saat 02.00 sıralarında Konak ilçesi Akdeniz Mahallesi Mimar Kemalettin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru M.R.A. (69), cadde üzerinde yürüdüğü sırada arkasından gelen kişi veya kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı. Sırt kısmından bıçaklanan M.R.A., kanlar içerisinde yere düşerken başını beton zemine çarptı. O sırada kişi veya kişiler polis memurunun üzerinde bulunan bir miktar parayı çalıp olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerin ardından durumunun ağır olduğu belirlenen 69 yaşındaki adamı ambulans ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri kamera kayıtları ve görgü şahitlerinin ifadeleri yönünde şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Emekli Polis Memuruna Bıçaklı Saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Emekli Polis Memuruna Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
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