En büyüğü 12 yaşında! Gasbedip yaraladıkları emekli polis memurunun durumu ağır - Son Dakika

En büyüğü 12 yaşında! Gasbedip yaraladıkları emekli polis memurunun durumu ağır

En büyüğü 12 yaşında! Gasbedip yaraladıkları emekli polis memurunun durumu ağır
Son Güncelleme: 18.08.2023 23:41

İzmir'in Konak ilçesinde emekli polis memuru M.R.A., Akdeniz Mahallesi'nde arkasından gelen kişilerin saldırısına uğradı. Sırtından bıçaklanan ve başını beton zemine çarpan M.R.A'nın parası gasbedildi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan M.R.A'ya müdahale edildi. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu gasp olayına karıştıkları tespit edilen yaşları 10 ile 12 arasındaki 3 çocuk yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesindeki ünlü Mimar Kemalettin Caddesi'nde tüyler ürperten bir olay yaşandı. 69 yaşındaki emekli polis memuru M.R.A'nın arkasından yaklaşan çocuklar, yaşlı adamı bıçakla yaralayıp parasını çaldı.

SIRTINDAN BIÇAKLADILAR

Sırtından bıçaklanan ve başını beton zemine çarpan M.R.A, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşları 10 ile 12 arasında değişiyor! Gasbedip yaraladıkları emekli polis memurunun durumu ağır

3 ÇOCUK YAKALANDI

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu gasp olayına karıştıkları tespit edilen A.E. (12), B.A. (10) ile M.E. (10) yakalanarak Çocuk Büro ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Çocuk, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa En büyüğü 12 yaşında! Gasbedip yaraladıkları emekli polis memurunun durumu ağır - Son Dakika


Son Dakika
22:55 En büyüğü 12 yaşında! Gasbedip yaraladıkları emekli polis memurunun durumu ağır
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SON DAKİKA: En büyüğü 12 yaşında! Gasbedip yaraladıkları emekli polis memurunun durumu ağır - Son Dakika
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