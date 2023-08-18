En büyüğü 12 yaşında! Gasbedip yaraladıkları emekli polis memurunun durumu ağır

İzmir'in Konak ilçesindeki ünlü Mimar Kemalettin Caddesi'nde tüyler ürperten bir olay yaşandı. 69 yaşındaki emekli polis memuru M.R.A'nın arkasından yaklaşan çocuklar, yaşlı adamı bıçakla yaralayıp parasını çaldı.

SIRTINDAN BIÇAKLADILAR

Sırtından bıçaklanan ve başını beton zemine çarpan M.R.A, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

3 ÇOCUK YAKALANDI

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu gasp olayına karıştıkları tespit edilen A.E. (12), B.A. (10) ile M.E. (10) yakalanarak Çocuk Büro ekiplerine teslim edildi.