Son Dakika Haberleri: İzmir'de emekli polis memurunun karısını öldürüp intihar etmesi
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İzmir'de emekli polis memurunun karısını öldürüp intihar etmesi

10 dakika önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde boşanma aşamasındaki emekli polis memuru kocası tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadın toprağa verildi.

İzmir'de emekli polis memurunun karısını öldürüp intihar etmesi, System.String[]

İzmir'in Çiğli ilçesinde boşanma aşamasındaki emekli polis memuru kocası tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadın toprağa verildi.

İlçede dün eşi Özlem S'yi öldürüp aynı tabancayla intihar eden Erdoğan S'nin İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazeleri, yakınları tarafından alındı.

Kocasının öldürdüğü Özlem S'nin cenazesi, Buca ilçesindeki Hüdavendigar Ceylan Camisi'nde kılınan namazın ardından Yeni Buca Mezarlığı'nda defnedildi.

Erdoğan S'nin cenazesi de memleketi Trabzon'a gönderildi.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:18 Kaynak: AA
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