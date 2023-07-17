İzmir'de Emniyet Bekçisi Komşusu Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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İzmir'de Emniyet Bekçisi Komşusu Tarafından Öldürüldü

17.07.2023 15:14

İzmir'in Menemen ilçesinde görev yapan emniyet bekçisi, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen komşusu tarafından, 9 yaşındaki kızının gözü önünde pompalı tüfekle vuruldu. Evli ve bir çocuk babası bekçi olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde görev yapan emniyet bekçisi, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen komşusu tarafından, 9 yaşındaki kızının gözü önünde pompalı tüfekle vuruldu. Evli ve bir çocuk babası bekçi olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Kasımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bekçi olarak çalışan Semih Yalvarıcı ile psikolojik sorunları olduğu öne sürülen komşusu E.A. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından pompalı tüfekle Yalvarıcı'nın kapısına giden E.A., kapıyı açan genç bekçiye ardı ardına ateş açtı. Yalvarıcı, 9 yaşındaki kızının gözleri önünde kanlar içerisinde yere yığılırken, büyük korku yaşayan kız çocuğu E.Y. içeri kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, pompalı tüfekli saldırgan E.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, vücuduna saçmalar isabet eden emniyet bekçisinin hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve bir kız çocuğu babası olan Semih Yalvarıcı'nın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Hisarcık, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Emniyet Bekçisi Komşusu Tarafından Öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Emniyet Bekçisi Komşusu Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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