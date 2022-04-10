İzmir'de emniyet teşkilatı iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de emniyet teşkilatı iftarda buluştu

10.04.2022 09:03
İzmir'de emniyet teşkilatı iftarda buluştu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında, teşkilat üyeleri bir araya geldi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında, teşkilat üyeleri bir araya geldi.

Bayraklı'da gerçekleştirilen iftarda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, yaptığı konuşmada emniyet teşkilatıyla iftarda bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Köşger, "Güzel İzmir'imizde huzur, mutluluk ve esenlik içerisinde, kardeşçe güzel bir ramazanı idrak ediyoruz. Huzur içerisindeyiz. Bunu telaffuz etmek çok kolay ama bunu sağlayan, gecesini gündüzüne katan, gözünü budaktan sakınmayan, canını hiçbir şeyden esirgemeyen, bu uğurda milletin huzuru, barışı ve esenliği için elinden geleni yapan kahramanlarımız var." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de "Bin yıldır bu topraklar bize yurt olsun diye kahramanca asil kanlarını döken aziz şehitlerimizin yolundan giden emniyet teşkilatımız 177 yıldır olduğu gibi bugün de şerefli görevini yerine getirmektedir." dedi.

YORUMLAR
500
İzmir emniyeti, iftar programında bir araya geldi İzmir emniyeti, iftar programında bir araya geldi Son dakika haber... İzmir'de bir kişinin evinde bıçakla öldürülmesiyle ilgili zanlı yakalandı Son dakika haber... İzmir'de bir kişinin evinde bıçakla öldürülmesiyle ilgili zanlı yakalandı

Yavuz Selim Köşger, Emniyet Müdürlüğü, İzmir, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de emniyet teşkilatı iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
08:40 Münevver Karabulut cinayetinde dikkat çeken gelişme! Acılı baba: Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmıyorum, mezarı açılsın
08:38 Trafik magandası İstanbul'un göbeğinde terör estirdi! Aracında bebeği olan kadın sürücü o anları saniye saniye kaydetti
08:02 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic açıkladı: Türkiye'den Bayraktar TB2 alacağız
00:59 Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için yeni bir isim gündemde: Haşim Kılıç
00:57 Zehra Güneş'in paylaşımına yorum yağdı: Burcu Özberk'le akrabalık var mı?
00:30 Rıdvan Dilmen, Valerien Ismael'i yeni Fatih Terim ilan etti
23:40 Ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen adam kendini savundu: Atıma tımar yapıyordum
23:31 Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti güvenoyu alamayarak düştü
23:26 Alanya zaferi sonrası Beşiktaş'ın yıldız isminden Valerien Ismael yorumu: Ölmüş gibi hissediyorum
23:22 Mansur Yavaş'tan toplu taşıma zamları için yeni hamle: Sabahın erken saatleri için indirim teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 09:09:24. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de emniyet teşkilatı iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement