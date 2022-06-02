İzmir'de emniyet ve zabıtadan iş birliği kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İzmir Zabıta Koordinasyon Kurulu'nun üçüncü toplantısı yapıldı. Toplantıda, İzmir'de asayiş sorunlarına altyapı oluşturan kayıt dışı hurdacılık faaliyetleri de masaya yatırılırken zabıta ve emniyetin ortak mücadele etmesinin önemi vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı öncülüğünde başlatılan Zabıta Koordinasyon Kurulu toplantılarının üçüncüsü Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Cihan, Asayiş Şube Müdürü İsmail Duman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca ve 30 ilçe belediyesinin zabıta müdürleri ile temsilcileri katıldı.

Koordinasyon Kurulu'nun kuruluş amacı ve hizmetleri hakkında bilgi veren, Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca, toplantının konusunun hurda sektöründeki asayiş sorunlarına zemin oluşturan faaliyetler olduğunu açıkladı.

"Ortak akılla yol haritamızı belirleyeceğiz"

Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, "Zabıta Koordinasyon Kurulu, İzmir'in sorunlarının ortak akılla çözüme kavuşturulması için oluşturduğumuz önemli bir kurul. Bugün Sayın Valimizin talebi doğrultusunda bir araya geldik. Hurda sektöründeki sorunları Sayın Valimiz gündeme getirdi. Bu sorunun çözümü için bir işbirliği yapacağız. Yol haritamızı belirleyeceğiz" dedi.

"Şehrin huzuru için işbirliğinde olmamız lazım"

Konuşmasında kentin asayiş durumuna ilişkin bilgiler veren İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Yaklaşık 10 aydır şehrin genel güvenliği ve asayişiyle ilgili her hafta toplantı yapıp şehrimizin huzur ve güvenliğini artırmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken mutlaka koordinasyon ve işbirliği içinde olmamız gerekiyor. Şehrimizin genel akışıyla ilgili çok büyük sorun olmamakla birlikte çevre ve toplum sağlığı, genel asayiş ve güvenlik hizmetlerini birlikte yürütmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Hurda sorununu çözersek diğer sorunları da çözeriz"

Kentteki hırsızlık olaylarıyla mücadele ederken çalınan malların bazı hurdacılar tarafından kazanca dönüştürüldüğünü tespit ettiklerini söyleyen Şahne, "Yapmış olduğumuz denetimlerde hurdacıların yüzde 70 oranında ruhsatsız olduğunu gördük. Bu da kontrol dışı bir yapı oluşturuyor. Şehrimizin değer ve kalitesi gayet yüksek ama toplam kaliteyi yükseltmek için sokaklardaki mücadeleyi birlikte yürütmemiz lazım. Bu hurdacılık konusunu eğer çözersek diğer konuları da birlikte çözebileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Asayiş Şube Müdürü İsmail Duman, sorunun yurttaşlar için oluşturduğu risk ve tehlikeleri, yapılan araştırmaları ve çözüm yöntemlerini anlatan bir sunum yaptı. Toplantının ikinci bölümünde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği hakkında görüşme yapıldı. - İZMİR