İzmir'de emniyette devir-teslim töreni - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İl Emniyet Müdürlüğü Kararnamesi ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, görevi Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye devretti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan karşılama törenine İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Emniyet Müdür Yardımcıları katıldı. Çiçekle karşılanan Şahne, kendilerini karşılayan görevli personelle tokalaştıktan sonra tören takımına selam verdi.

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