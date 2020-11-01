İzmir'de Emrah Apartmanı'nın enkazında küçük bir kişinin sesi duyuldu - Son Dakika
İzmir'de Emrah Apartmanı'nın enkazında küçük bir kişinin sesi duyuldu
01.11.2020 23:40
İzmir Bayraklı'da bulunan Emrah Apartmanı'ndaki arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler, dinleme yaptığı sırada bir kişinin sesini duydu. Arama kurtarma ekibinin kız çocuğunu canlı olarak enkaz altından çıkarması bekleniyor.
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1.11.2020 23:49:30. #1.12#
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