İzmir'de emzirme şenliği düzenlendi

İzmir'de 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde emzirme şenliği düzenlendi.

Hastane bahçesindeki etkinliğe AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, hastane çalışanları ve yeni doğum yapmış anneler katıldı.

Törende konuşan Çankırı, etkinliğin önemine değinirken, "Son zamanlarda normal doğumların artışına bağlı olarak annelerin emzirmeyi farkındalık haline getirmesi çok önemli. İlk 6 ay verilen anne sütü çocuklarımızı bir zırh gibi koruyor." dedi.

Gebe Okulu Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Gürsoy Pala, hastane bünyesinde hizmet veren gebe okulunda anne adaylarına verdikleri eğitimlerle lohusalık dönemini daha rahat geçirmelerini amaçladıklarını söyledi.

Yeni Doğan Kliniğe Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Yekta Öncel, hafta kapsamında düzenledikleri etkinliklerle anne sütünün önemini anlattıklarını dile getirdi.

Programda, müzisyenlik de yapan hastane doktorlarında Opr. Dr. Soysal Turhan, konser verdi. Konserde Turhan'a hastalar da eşlik etti.