İzmir'de en çok trafik kazasının yaşandığı 11 kara nokta belirlendi - Son Dakika

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeleri inceleyerek 11 kara nokta belirledi.

Kentte 1 Ocak-15 Aralık tarihlerinde polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 9 bin 398 trafik kazasında 64 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 12 bin kişi yaralandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Kaza Analiz Ekibi", trafik kazalarını azaltmak ve yoğun olduğu bölgelerde önlem almak için "kara nokta" çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında 1 Ocak-15 Aralık 2021 tarihlerinde trafik kazalarının en çok meydana geldiği 11 nokta belirlendi.

Buna göre, yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının en yoğun olduğu yerlerin başında 17 trafik kazasıyla Anadolu Caddesi Serinkuyu Kavşağı geldi.

Bunu Yeşillik Caddesi'ndeki Karabağlar Belediyesi önü 15, Paşa Köprü Mezarlığı önü 14 kazayla takip etti.

Tedbirler sayesinde kazalarda yüzde 30 azalma

Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, AA muhabirine, 11 kara noktadaki trafik güvenliğini tehlikeye sokan kusurları ilgili kurumlara aktararak önlem aldıklarını söyledi.

Etken olan yer ve ihlallere yönelik denetim sonucu son aylarda bu noktalardaki kazalarda yüzde 30'luk düşüş sağlandığına dikkati çeken Özsagulu, kontrollerin sürdüğünü, sayının daha da azalmasını beklediklerini kaydetti.

Bu noktalarda sürücülerin trafik kurallarına hassasiyet göstermesinin önemine işaret eden Özsagulu, özellikle aşırı hız, hatalı sollama, trafik ışığı ihlali ve cep telefonu kullanımının kaza riskini artırdığını, emniyet kemeri ve kask kullanılmamasının da yaralanma ve ölüm oranını arttırdığını dile getirdi.

İzmir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Kaza Analiz Ekibi'nin belirlediği kara noktalar şöyle: