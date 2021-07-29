İzmir'de En Yüksek Doluluk Güzelhisar Barajı'nda - Son Dakika

Yaz aylarında il genelinde yaşanan sıcaklık ve kuraklığa rağmen Güzelhisar Barajı'nda ölçülen su seviyesinin İzmir'in diğer barajlarına göre daha yüksek seviyede olması dikkat çekerken bölge halkını da sevindirdi.

İzmir'in günlük su ihtiyacının bir kısmını karşılamasının yanı sıra Petkim ve Aliağa Rafinerisi'ne sanayi suyu temininde de önemli bir rol oynayan Güzelhisar Barajı'nda, kış aylarındaki sağanak yağışların etkisiyle doluluk oranı yüzde 100'lere kadar ulaşmıştı. Yaz aylarında yaşanan sıcaklık ve kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesi son olarak yüzde 74.77 olarak ölçüldü. Su seviyesi geçen yılın aynı ayında yüzde 54 olarak ölçülmüştü. Doğa harikası görüntüsüyle de dikkat çeken barajdaki su hacmi ise 107 Milyon 214 Bin metreküp oldu.

İzmir'deki barajların güncel su seviyeleri ise şöyle; Tahtalı Barajı yüzde 61.29, Balçova Barajı yüzde 59.29, Ürkmez Barajı yüzde 65.78, Gördes Barajı yüzde 6.12, Alaçatı Kutlu Aktaş yüzde 51.94.