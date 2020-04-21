İzmir'de endişe verici toplu ulaşım kullanımı - Son Dakika
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İzmir'de endişe verici toplu ulaşım kullanımı

6 saat önce

Korona virüsü salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası, 20 Nisan Pazartesi günü İzmir'de toplu ulaşımı kullananların sayısındaki artış endişeye neden oldu.

İzmir'de endişe verici toplu ulaşım kullanımı, System.String[]

Korona virüsü salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası, 20 Nisan Pazartesi günü İzmir'de toplu ulaşımı kullananların sayısındaki artış endişeye neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; özellikle öğrenci, serbest kart sahibi ve 60 yaş grubu binişlerin 50 binden fazla olması üzerine bir kez daha "Evde kalın" çağrısı yaptı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü verilerine göre 20 Nisan Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarına 308 bin 646 biniş yapıldı. Bu rakam, bir önceki pazartesi günü (13 Nisan) 267 bin 262 iken, iki hafta önceki pazartesi günü (6 Nisan) ise 277 bin 259 olarak sayılmıştı. 20 Nisan Pazartesi günü tüm toplu ulaşım araçlarına tam biniş sayısı 238 bin 765, öğrenci kartlarıyla yapılan biniş sayısı 34 bin 872, serbest kart binişi 13 bin 120, personel kartı binişi 11 bin 918, 60 yaş kartı binişi 8 bin 826, öğretmen binişi 760, 3-5 kart binişi 230, çocuk kart binişi 96 ve muhtar kart biniş sayısı 59 oldu. Bir önceki haftaya göre öğrenci, serbest kart ve 60 yaş kartı binişlerindeki yükseliş dikkat çekti. 20 Nisan Pazartesi günü bu üç gruptaki toplam biniş sayısı 56 bin 818 oldu.


Başkan Soyer'den çağrı


Muhtar ve çocuk kart binişlerinin de görüldüğü tablo sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir kez daha "Evde kalın" çağrısı yaptı. İşe gitmek zorunda olmayanların, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması ve toplu ulaşım araçlarını kullanmaması gerektiğini vurgulayan Soyer, şöyle konuştu:


"Rakamlar, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunun ardından binlerce kişinin kendilerini adeta sokağa attığını gösteriyor. Bu hastalığın yayılmasını, dolaşımımızı, birbirimizle etkileşimimizi en aza indirebilirsek engelleyebileceğiz. Bunu ben değil; bilim söylüyor. Hemşehrilerimden bir kez daha ve önemle rica ediyorum. Önümüzde dört günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması var. Lütfen, gelecek pazartesi günü aynı tabloyla karşılaşmayalım. Birbirimizin, sevdiklerimizin sağlığını, hayatını riske atmayalım. Hepimiz bu kısıtlılık nedeniyle sıkılıyoruz ama lütfen sabredelim. Sabredelim ki özlediğimiz güzel günlere çok daha çabuk ulaşalım." - İZMİR

Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:45 Kaynak: İHA

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