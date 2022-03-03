İzmir'de endüstriyel robot yarışması düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de endüstriyel robot yarışması düzenlenecek

03.03.2022 12:08
İzmir'de endüstriyel robot yarışması düzenlenecek

Endüstriyel robot yarışması First Robotics Competition İzmir'de gerçekleştirilecek.

Endüstriyel robot yarışması First Robotics Competition İzmir'de gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4-6 Mart'ta, Fuar İzmir'de düzenlenecek yarışmada, 32'si Türkiye'nin 8 ilinden, 2'si Polonya'dan 34 takım yarışacak.

"Hızlı Tepki" temasıyla düzenlenen yarışmada takımlar, tema kapsamında belirlenen kurallar, sınırlı zaman ve kaynaklarla endüstriyel boyutta robotlar inşa edip programlayacak.

Her yıl düzenlenen ve İzmir'de ilk kez gerçekleştirilecek yarışma, bilim ve teknoloji alanında çalışma yapan gençleri motive etmeyi amaçlıyor.

Yarışma, Fikret Yüksel Vakfı ile Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketler İZFAŞ ve İZELMAN iş birliğiyle yapılacak.

YORUMLAR
500
Bulgaristan göçmenleriyle gelen bahar geleneği 'marteniçka' bileklere takıldı Bulgaristan göçmenleriyle gelen bahar geleneği 'marteniçka' bileklere takıldı Dünya Gençler Short Track Şampiyonası, Polonya'da yapılacak Dünya Gençler Short Track Şampiyonası, Polonya'da yapılacak

Polonya, Robot, İzmir, Mart, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji İzmir'de endüstriyel robot yarışması düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
12:01 Dolar 14,14'e çıktı! Yükseliş sürüyor
12:01 Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Putin'in kızına sosyal medya linci
11:59 Bahçeli'den, Rusya-Ukrayna krizine 5 maddelik çözüm önerisi: Tek seçenek diplomasi ve diyalogdur
11:57 Rusya'dan protesto sesleri yükseliyor: Ukrayna bizim düşmanımız değil
11:54 Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca'nın gazeteciye verdiği cevap gündem oldu
11:52 Time dergisinden çok konuşulacak Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek
11:41 Son Dakika: TFF, statlara girişte HES kodu uygulamasını kaldırdı! Ayrıca 12 yaş sınırı uygulanmayacak
11:39 Canlı yayında korkutan anlar! Bahar Candan ile tartışan gazeteci epilepsi krizi geçirdi
11:37 Erdoğan ve Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek! İşte ele alınacak konu başlıkları
11:31 Türkiye'nin boğazlardan geçmesine izin vermediği Rus savaş gemisi ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 12:13:47. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de endüstriyel robot yarışması düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement