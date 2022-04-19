İzmir'de engelli çocuğu istismar ettiği öne sürülen sanığa 20 yıl hapis - Son Dakika
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İzmir'de engelli çocuğu istismar ettiği öne sürülen sanığa 20 yıl hapis

19.04.2022 12:26
İzmir'de engelli çocuğu istismar ettiği öne sürülen sanığa 20 yıl hapis

İzmir'in Konak ilçesinde 16 yaşındaki işitme ve zihinsel engelli çocuğa yönelik "cinsel istismar" suçlamasıyla yargılanan sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

İzmir'in Konak ilçesinde 16 yaşındaki işitme ve zihinsel engelli çocuğa yönelik "cinsel istismar" suçlamasıyla yargılanan sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

İzmir'de 2 yıl önce, 16 yaşındaki çocuğun dedesi, torununun cinsel istismara uğradığı şüphesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Adli Tıp Kurumundan alınan rapor ve çocuğun beyanları üzerine H.K. (28) hakkında soruşturma başlatıldı.

Sanık hakkında "zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı" ve "çocukları fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek" suçlarından dava açıldı.

Yargılama

Olaya ilişkin dava, İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Karar duruşmasına tutuksuz yargılanan H.K, mağdurun dedesi, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Mağdurun avukatı, çocuğun istismarının açık olduğunu belirterek sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, H.K'nin çocuğa yönelik "zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğu fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Sanık H.K. ise beraatini talep etti.

Hüküm

Mahkeme heyeti, "aynı mağdura karşı birden fazla kez cinsel istismar" suçundan sanığı 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Heyet sanığa, "çocuğu fuhşa teşvik etmek, yaptırmak" suçundan da 7 yıl 6 ay hapis cezası ile 15 bin lira adli para cezası verdi.

Cezada indirim uygulanmasına yer olmadığına karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına da hükmetti.

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Cumhuriyet, Adli Tıp, Engelli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de engelli çocuğu istismar ettiği öne sürülen sanığa 20 yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de engelli çocuğu istismar ettiği öne sürülen sanığa 20 yıl hapis - Son Dakika
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