İzmir'de engelli genci darbeden kişiye 3 bin 320 lira para cezası verildi - Son Dakika

İzmir'de, engelli gencin tramvay durağında darbedilmesine ilişkin haklarında dava açılan 18 yaşından küçük 3 sanıktan 1'ine adli para cezası verildi.

İzmir 4. Çocuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, engelli genç Deniz Ulaş Ayvaz (19) ile sanıklar H.Y.E, F.F.E ve U.İ'nin avukatları katıldı.

U.İ'nin avukatı savunmasında müvekkilinin olayla ilgisi olmadığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

H.Y.E'nin avukatı ise müvekkilinin Ayvaz'ın şemsiyeyle vurmasının ardından hareket ettiğini öne sürerek, "Müvekkilim, kavgayı ayırmaya çalışan ve kendisini savunan taraftır. Karşılıklı eylemler söz konusudur. Bu nedenle cezalandırılmamasını talep ediyoruz." dedi.

F.F.E'nin avukatı da beraat talebinde bulundu.

Hakim, son savunmaların ardından sanık F. F. E'ye 166 gün adli para cezasına karşılık gelen 3 bin 320 lira adli para cezası verdi.

Diğer 2 sanık ise beraat etti.

Olay

Deniz Ulaş Ayvaz 19 Aralık 2018'de, Konak ilçesindeki okulundan evine gitmek için kullandığı tramvay durağında 3 kişinin fiziksel saldırısına uğramıştı. Ayvaz'ın 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine şüpheliler hakkında kasten yaralama iddiasıyla dava açılmıştı.