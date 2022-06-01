Engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı

01.06.2022 22:21

İzmir'de askerlik yapamayan engelli vatandaşlar, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

İzmir'de askerlik yapamayan engelli vatandaşlar, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen yemin töreninde, bedensel ve zihinsel engelli 43 genç bir günlük temsili askerlik eğitimi aldıktan sonra Türk bayrağına el basarak yemin etti.

Gençler yemin ederken, aileleri ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Programda konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, Türk milletinin genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla ve erkeğiyle topyekun asker bir millet olduğunu söyledi.

Köşger, "Buradan bugün jandarma karargahından tüm dünyaya şunu söylüyoruz; kim bu ülkeye fitne fesat sokmaya çalışıyorsa, kim bu ülkeye göz dikiyorsa derhal bu niyetinden vazgeçsin. Bu millet 84 milyon olarak topyekun her bir ferdi kanının son damlasına kadar asker bir millet. Vatanını, bayrağını, kutsalını sonuna kadar savunmaya niyetli ve muktedir bir millettir." dedi.

İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay de jandarma ailesi olarak her zaman engelli gençlerin yanında olduklarını ve onları çok sevdiklerini söyledi.

Yemin eden engelli askerler adına konuşma yapan jandarma er Akın Öztürk ise arkadaşlarını askere uğurlarken bugüne kadar buruk bir sevinç yaşadığını aktardı.

Vatan için bu kutsal görevi hep yapmak istediğini dile getiren Öztürk, "Şu anda tarifi imkansız bir mutluluk içindeyiz. Bir günlüğüne de olsa bize bu görevi yapma imkanı veren başta Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin ve Valimiz Yavuz Selim Köşger'e teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından bir günlük temsili askerlik yapan engelli bireylere protokol üyeleri tarafından terhis belgeleri verildi.

Tören, engelli bireyler ve askerlerin birlikte jandarma marşını seslendirmeleriyle sona erdi.

Tören sonunda basın mensuplarına açıklama yapan jandarma er Akın Öztürk'ün teyzesi Belgin Özbaş, yeğeninin yemin törenine katıldığı için çok mutlu olduğunu, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Engelli bireylerin yemin törenine İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, şehit ve gazi dernekleri yöneticileri ile çok sayıda asker ailesi katıldı.

Engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı
Engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı
Engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı
Engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı
Engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı
Engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı
Engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı
Engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı
Engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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