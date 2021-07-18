Kontrollü normalleşme süreciyle etkinliği gerçekleştirme imkanı bulduklarını belirten Eriklioğlu, engellilerin neşesine neşe katacak bu tür projeleri sürdüreceklerini ifade etti.

Aydın Karacasu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Bülent Eriklioğlu, AA muhabirine, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında planlanan "Çelik Kanatlı Melekler" adlı farkındalık programını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelediklerini hatırlattı.

Program kapsamında havaalanında paraşüt atlayışlarını da izleyen engelliler, keyifli bir gün geçirdi.

Türk Hava Kurumu (THK) Aydın Şubesi, THK Selçuk Efes Havaalanı Müdürlüğü ve Aydın Karacasu Kültür Turizm Tanıtım Derneği iş birliğiyle organize edilen etkinlikte, havaalanında önce uçuş hakkında bilgi verilen katılımcılar, İzmir ve Aydın semalarında kuruma ait uçakla tur attı.

İzmir 'de düzenlenen etkinlikte 11 engelli ilk kez uçağa bindi.

Son Dakika › Kültür Sanat › İzmir'de engelliler ilk kez uçuş heyecanı yaşadı - Son Dakika

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