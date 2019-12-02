Son Dakika Haberleri: İzmir'de engelliler taleplerini balonlarla gökyüzüne bıraktı
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İzmir'de engelliler taleplerini balonlarla gökyüzüne bıraktı

6 saat önce

İzmir'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla engelli vatandaşların yaşadığı sorunlar kağıtlara yazılarak balonlarla gökyüzüne bırakıldı.

İzmir'de engelliler taleplerini balonlarla gökyüzüne bıraktı, System.String[]

İzmir'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla engelli vatandaşların yaşadığı sorunlar kağıtlara yazılarak balonlarla gökyüzüne bırakıldı.

Konak Vapur İskelesi önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Türkiye Beyazay Derneği Karabağlar Şube Başkanı Ayşe Engür, Türkiye nüfusunun yüzde 11'inin engelli olduğunu belirtti.

Engellilerin yaşadıkları şehirlerde çoğu zaman rahatlıkla dolaşamadığına dikkati çeken Engür, "İstihdam noktasında sıkıntılar çekiyorlar. Rahatlıkla eğitimlerine devam edemiyorlar. Engelliler ile ilgili sorunların çözüldüğü engelsiz bir dünyanın egemen olduğu bir sürece hepimizin ihtiyacı var." dedi.

Konuşmanın ardından engelli vatandaşlar, "Tüm topluma açık yerlerde engelli bay ve bayan tuvaletleri olmalıdır", "Herkesin engelli bir dostu olsun, her faaliyete onunla katılsın", "Kamu kurumlarında engellilere hizmet önceliği kuralı uygulansın", "Tüm yaya geçitlerinde sesli uyarı sistemleri olmalıdır" şeklinde çeşitli taleplerin yazılı olduğu not kağıtlarını, mavi ve beyaz balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktı.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:18 Kaynak: AA
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