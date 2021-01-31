İzmir'de enginar hasadına başlandı

Türkiye'nin enginar ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı İzmir'de hasat başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de 2019'da 39 bin 71 ton enginar üretildi. Toplam üretimin yüzde 35'inin karşılandığı İzmir, ilk sırada yer aldı.

Ağustos ayının ortalarında toprakla buluşan enginarın hasadı ocak ayında başlıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan hasat, yağmura ve soğuk havaya rağmen gün boyu sürüyor.

Nisanın ortasına kadar hasadı devam eden enginar, iç pazarın yanında yurt dışına da satılıyor.

Tarlada adet başına fiyatı 2,5-3 liradan satılan enginar, geçen seneye göre artan rekoltesiyle üreticileri sevindiriyor.

"2021'de de üretmeye devam edeceğiz"

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine, Türkiye'nin kışlık sebze üretim merkezinin İzmir olduğunu söyledi.

Kentte enginar üretiminin en fazla Çeşme ilçesinde yapıldığını anlatan Özen, ilçede turizmin yanında çok ciddi bir tarım potansiyeli olduğunu aktardı.

Özen, İzmir olarak 2020'de çok bereketli bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Bitkisel üretimin bütün çeşitliliğinde çok güzel artışlar sağladık. Üreticimiz de 2020'de ürettiklerinin karşılığını büyük oranda aldı. 2021'de de inşallah üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçinin alın terinin korunması için Dijital Tarım Pazarının hayata geçirildiğini hatırlatan Özen, bölge üreticilerin pazar sorunu yaşamadığına işaret etti.

Rekolte yüksek

Enginar üreticilerinden İbrahim Çetin, yaklaşık 30 yıldır enginar ürettiğini, son yıllarda ürüne olan ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Çetin, "Bu sene fiyatlardan memnunuz. Ancak salgın nedeniyle pazarların kapanması satışlarımızı etkiledi. Geçen sene verim çok azdı. Normalin altındaydı. Fakat bu sene iyi. Rekolte sevindirici." diye konuştu.

İzmir'in ilçelerindeki enginar üretimi şöyle oluştu:

İlçe Ekili Alan (Dekar) Üretim Miktarı (Ton) Çeşme 3110 4665 Urla 3300 4290 Seferihisar 1028 1285 Torbalı 590 915 Selçuk 500 750 Menderes 290 377 Karaburun 300 360 Bergama 500 300 Tire 150 225 Menemen 100 150 Balçova 50 75 Dikili 40 60 Çiğli 45 59 Foça 9 15 Güzelbahçe 10 12

Son Dakika

Hollanda'daki korona protestolarında kan donduran görüntü: Polisin tazyikli suyla vurduğu kadının kafatası çatladı

Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamak için harcadığı çaba sosyal medyayı salladı

Başakşehir'de tartıştığı kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kısıtlamaların kaldırılması için 2'nci doz aşılamanın tamamlanması gerek

Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı

Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor

Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı

Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti