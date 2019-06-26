Son Dakika Haberleri: İzmir'de enişte dehşeti
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İzmir'de enişte dehşeti

16 dakika önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, eniştesi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

İzmir'de enişte dehşeti, System.String[]
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, eniştesi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde kahvehanede oyun oynayan 33 yaşındaki Muammer Zeyrek, eniştesi M.S.Ç. (64) tarafından yakın mesafeden tüfekle ateş edilerek vuruldu. Göğsünden yaralanan genç adam olay yerinde can verdi. 2 çocuk babası M.S.Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Muammer Zeyrek'in cenazesinin bugün Subaşı Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Subaşı Mezarlığı'na defnedilmesi bekleniyor. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
Subaşı, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa
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