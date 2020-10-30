İzmir'de 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

İzmir'de 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

30.10.2020 23:47

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre 17 binada başlanan arama kurtarma çalışmaları 8 binada tamamlandı.

Geri kalan 9 bina olan Rıza Bey Apartmanı, 2 bloktan oluşan Emrah Sitesi, Yağcıoğlu Apartmanı, 3 bloklu Barış Sitesi, Doğanlar Apartmanı ve Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışmalar devam ediyor.

Bu binalardan Doğanlar Apartmanı 7 katlı olup altında bir kafe bulunuyor. Depremde yola doğru devrilen 21 dairelik apartmanın enkazının altında kaç kişinin olduğu net bilinmiyor. Apartmandan 8'i sağ olmak üzere 9 kişi çıkarıldı. Çalışmalara vinç de eşlik ediyor.

Tamamen yıkılan 8 katı Rıza Bey Apartmanı'nın alt katında iş yerleri de vardı. Rıza Bey Apartmanı'ndan Buse Hasyılmaz ve ailesi sağ çıkarıldı. Ekipler vinç yardımıyla çalışmalarına devam ediyor. Zaman zaman sessizlik çağrısı yapılıyor. Binada yakınları bulunanların bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Depremin vurduğu diğer bir bina olan Emrah Sitesi ise 2 blok ve 28 daireden oluşuyor. Binalardaki çalışmalar vinç yardımıyla devam ediyor. Ekipler çevrede sessizliği sağladıktan sonra "Sesimi duyan var mı, sizi kurtarmaya geldik, duyuyorsanız bulunduğunuz yere vurun." diyerek içeriden ses duymaya çalışıyor. Ayrıca arama cihazıyla enkazda herhangi bir hareket olup olmadığını kontrol ediyor. Sitenin çevresinde birçok araç zarar görmüş durumda.

Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altında da bir market ve bakkal bulunuyordu. Markette kurtarılmayı bekleyenlerin bulunduğu tahmin ediliyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında köpekler de kullanılıyor. İki katı çöken apartmanın yan yatmaması için vinçlerle destek sağlanıyor.

Tamamen çöken binalardan 7 katlı Yağcıoğlu Apartmanı'nda da enkaz altında olduğu tahmin edilen kişilere ulaşılmaya çalışıyor.

Çalışmaların sürdüğü diğer bir bölge olan 4 bloklu Barış Sitesi'nde kısmen çökme yaşanan 2 blokta çalışmalar sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Bursa Yıldırım Belediyesi ekipleri, 14 saat sonra enkazdan 62 yaşındaki Emine Eren'i yaralı olarak çıkarmayı başardı. Ekipler, Eren'in enkaz atındaki eşi Ünal Eren ve 10 yaşındaki torunu Çınar'a da ulaşmaya çalışıyor.

Geceyi kendi kurdukları çadırlarda geçirdiler

Öte yandan depremzedelerden bir bölümü AFAD ve Türk Kızılayın kurduğu çadırlarda geceyi geçiriyor, bazıları da kendi çadırlarında kalmayı tercih ediyor.

Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlardan 74 yaşındaki Yıldız Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir şey yaşadığını söyledi.

Depremi hep televizyonlarda gördüğünü belirten Terzioğlu, "Beşinci kattaydım. Nasıl indiğimi bilmiyorum, Allah güç kuvvet verdi, sanki uçtum. Bastonsuz inemem ama Allah güç kuvvet verdi." dedi.

Gürsel Anaç da depremde çok sallandıklarını ve canlarını zor kurtardıklarını dile getirdi. Apartmanlarına girişlerin itfaiye tarafından kapatıldığını belirten Anaç, "Şu anda yasakladılar, kontrolden sonra izin verirlerse gireceğiz ama içerisi berbat diyorlar." diye konuştu.

58 yaşındaki Neziye Selvilioğlu da deprem sırasında zemin kattaki evinde olduğunu belirterek "Zor çıktım dışarı. Evimde çok hasar var, çatlaklar var, kendimiz çadır kurduk." ifadelerini kullandı.

- Buse Hasyılmaz'ın tedavisi devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefonla görüşen ve ekiplerin yoğun çabası sonunda Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ çıkarılan Buse Hasyılmaz'ın tedavisi devam ediyor.

Hasyılmaz'ın nişanlısı Nurullah Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinden eve dönerken nişanlısının enkaz altında kaldığını öğrendiğini, enkazın başına gidip dua etmeye başladıklarını belirterek başta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli olmak üzere, tüm ekiplere teşekkür etti.

Yalçın, "Enkazın içinde kim varsa, darısı onların başına. Enkazdan çıktıktan sonra çok fazla bir şey konuşamadık. Annesini sorup durdu. Gözüyle görmediği için inanmadı. Hastaneye getirdiler. Filmleri çekildi, herhangi bir sıkıntısı yok, vücudunun bazı yerlerinde darbeye bağlı morluklar var. Onun haricinde çok şükür, normal odada tedavisine sürdürüyor." diye konuştu.

İzmir'de 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
İzmir'de 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
İzmir'de 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
İzmir'de 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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