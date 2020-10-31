İzmir'de enkazın altında kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'de enkazın altında kalan kedi kurtarıldı
31.10.2020 10:11
İçişleri Bakanlığı, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası bir binanın enkazının altında kalan kedinin kurtarılma görüntülerini paylaştı.
İçişleri Bakanlığı, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası bir binanın enkazının altında kalan kedinin kurtarılma görüntülerini paylaştı.
İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arama kurtarma ekiplerinin depremden etkilenen Bayraklı ilçesindeki bir binanın enkazının altında kalan kediyi kurtarma çabaları yer aldı.
Görüntülerde arama kurtarma personelinin kediye ulaşmak için ortaya koyduğu mücadele ve kedinin kurtarıldıktan sonraki çabası yer aldı.
Son Dakika Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu Son Dakika! İzmir'de 5 şiddetinde artçı bir deprem meydana geldi Depreme marketin kasasında yakalanan 3 kadını kısa mesaj kurtardı 16 yaşındaki İnci depremden 17 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı Sığacık'ta boğulan tekerlekli sandalyeli yaşlı kadının bulunma anları kamerada Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri sosyal medyada gündem oldu