İzmir'de er ve erbaşlara ücretsiz ulaşım - Son Dakika
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İzmir'de er ve erbaşlara ücretsiz ulaşım

11 dakika önce

Askerlik hizmetini İzmir'de yapan er ve erbaşlar askerlik süresince toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak.

İzmir'de er ve erbaşlara ücretsiz ulaşım, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir'deki askeri birliklerde görevli er ve erbaşlara toplu taşımadan ücretsiz yararlanma imkânı sundu. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda yer alan "Hizmette geçen süre içinde kamunun ve belediyelerin işlettiği deniz ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanır" hükmü gereğince er ve erbaşlara, toplu taşıma araçlarına ücretsiz binebilecekleri İzmirim Kart verilmesi kararlaştırıldı. Kartlar zorunlu askerlik süresi olan 6 ay boyunca geçerli olacak.

KOMUTANLIKLAR BAŞVURACAK

Ücretsiz İzmirim Kart almak isteyen er ve erbaşlar, 10 TL'lik kart bedelini bankaya yatırdıktan sonra başvurularını bağlı bulundukları komutanlıklar aracılığıyla yapabilecekler. ESHOT Genel Müdürlüğü'ne talep yazısı, fotoğraf, kimlik ve terhis tarihi bildirilen askerlerin kartları, yine komutanlıklar aracılığıyla er ve erbaşlara ulaştırılacak.

Kişiye özel İzmirim Kart'ın başkası tarafından kullanılması halinde kart sahibi hakkında yasal işlem yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:47 Kaynak: Bültenler
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