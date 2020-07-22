İzmir'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

İzmir'deki Can Azerbaycan Platformu üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları bulunan katılımcılar, Konak'ta Saat Kulesi önünde toplandı.

Grup adına basın açıklaması yapan platform sözcüsü Turana İsmailoğlu, tüm dünyanın Kovid-19 salgınına karşı iş birliği içinde mücadele ettiği bir dönemde, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmek için saldırıya geçtiğini söyledi.

İsmailoğlu, "Ermenistan, ateşkes döneminde sivil, savunmasız insanlara ve yaşadıkları yerlere büyük çaplı silahlarla yapmış oldukları bu saldırılarla uluslararası hukuk ve sözleşmeleri çiğneyerek, tecavüzkar politika izlediklerini bir daha ortaya koymuştur." dedi.

Ermenistan'ın, Tovuz bölgesini işgal girişiminin sıradan bir saldırı olmadığını dile getiren Turana İsmailoğlu, bölgede Bakü-Tiflis- Kars demir yolu ile petrol ve doğal gaz hatlarının bulunduğunu hatırlattı.

İsmailoğlu, Ermenistan'a karşı net ve ciddi yaptırımlar uygulanmasını talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.